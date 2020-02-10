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Evde Sağlık Hizmetleri toplantısı yapıldı

Yozgat Sağlık İl Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz.

Dr.Cahit Bekir Kayhan Başkanlığında yılda iki kez düzenlenen “Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu” toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.


Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda Evde Sağlık Hizmetleri 2019 yılı 12 aylık ve 2020 Ocak Yozgat İl geneli verileri açıklandı. Toplantıya; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz.Dr.Cahit Bekir Kayhan, Başkan Yardımcısı Abdullah Cesur, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Elif Bilge Özkan , Yozgat Belediye Başkanlığından Sosyolog Songül Çiftçi, Yozgat İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Salih Koçak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Fizyoterapist Hüseyin Pınarcı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yunus Demir, Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Mustafa Çetin ve ilgili personellerin katıldı. Toplantıda, uygulamaya geçilecek kararlar alındı.

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