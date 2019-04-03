Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunduran 1 kişi tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde İ.T. isimli şahsın Çayıralan ilçesi Çokradan Mahallesindeki ikametine baskın yaptı. İkamette yapılan aramada 478 adet Hint Kenevir tohumu, 5 adet Hint Kenevir bitkisi, 682 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla İ.T. isimli şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı. İ.T. daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.