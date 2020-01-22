Firari şahıs 3 yıl sonra Yozgat'ta yakalandı

Ankara'da hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan ve kaldığı Ayaş Açık Cezaevi'nden firar eden şahıs, 3 yıl sonra Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında tutuklu bulunduğu Ankara'daki Ayaş Açık Cezaevi'nden firar eden ve 3 yıldır aranan A.A., jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesinde yakalandı. Kardeşine ait evde boş bir varil içerisinde yakalanan A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.