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Freni boşalan kepçe park halindeki otomobillere çarptı: 2 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde freni boşalan kepçe yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobili hurdaya çevirdi, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde freni boşalan kepçe yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobili hurdaya çevirdi, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki Ünsal. A idaresindeki kepçenin Akoluk Köyü istikametinde şehir merkezine inerken freni boşaldı. Hızla yol kenarında park halinde bulunan bir aracı sürükleyerek, başka bir araca çarptı. Daha sonra yolun karşısında park halinde bulunan başka bir araca da çarpan kepçe, öne kattığı otomobil ile birlikte bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada A. Ö. ve R. D.i isminde 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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