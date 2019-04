Geleceğin aşçıları bu mutfakta yetişiyor

Yozgat'ta yiyecek içecek alanı başta olmak üzere birçok alanda eğitim veren Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldan mezun olur olmaz çalışma hayatına başlıyor.

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencileri, kendilerine tahsis edilen modern mutfakta aşçılık mesleğini öğreniyor. Öğrenciler, et ve sebze yemeği, salatalar, garnitürler, tatlı ve pasta gibi her türlü yemeği büyük ustalıkla ve titizlikle yapıyor. Öğrenciler yemek yapmanın yanı sıra masa düzenleme ve servis yapma usullerini de öğrenerek kendilerini geleceğe hazırlıyor. Okuldan mezun olan öğrenciler isterlerse dikey geçiş ile eğitimlerine devam ediyor isterlerse de aşçılık sertifikası ile kendi iş yerlerini açabilmenin yanı sıra kamu ve özel sektörde de çalışma imkanı bulabiliyorlar.

“Hem okuyorum hem mesleğimi öğreniyorum”

Yiyecek içecek bölümüne isteyerek ve severek geldiğini söyleyen Serap İnce isimli öğrenci, “Alanımdan gayet memnunum. Okulumuz bizi yurt dışı stajlarına gönderiyor. Burada bilmediğimiz birçok şeyi öğreniyoruz. İsmini duymadığımız yemek ve tatlıları yapıyoruz. Haftada iki gün mutfak uygulamaları ve tatlı yapım tekniklerini öğreniyoruz. Yöresel yemekler yapıyoruz. Bugün de desti kebabı, bulgur pilavı, baklava ve helle çorbası olarak Yozgat'ın yöresel yemeklerini yaptık. Bölümümüzden gayet memnunuz. Bu okulda hem okuyorum hem mesleğimi öğreniyorum. Okulumdan mezun olduktan sonra altın bileziğimi koluma takma gibi bir imkanım var. Buradan mezun olurken iş yeri açma belgemizi ve yurt dışı sertifikamızı alacağız. Burada hem okuyor hem de yemek ve tatlı yapmanın püf noktalarını ve ayrıcalıklarını öğreniyorum” dedi.

“Türk ve dünya mutfağını öğreniyoruz”

Serpil Baran ise yaptığı açıklamada, “Bu bölüme severek geldim. Burada hem okuyor hem de evde aileme yardımcı oluyorum. Anneme yemek yapmasında yardımcı oluyorum. Buradan ayrıldıktan sonra öğretmenlerimiz işe girmemize yardımcı oluyorlar. Burada okurken yurt dışında staj görme imkanımız var. Hollanda ve Portekiz gibi ülkelere gidiyoruz. Yozgat'taki kız arkadaşların bu okula gelmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok avantajlı bir bölüm. Bir iş yeri açmak istersek buradan aldığımız belge ile açabiliyoruz. Burada Türk mutfağının tüm yemek çeşitlerini öğreniyorum” şeklinde konuştu.

“Geleceğin aşçıları yetişiyor”

Geleceğin aşçılarının bu okulda yetiştiğini söyleyen Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Tumgan da, “Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her meslek alanında olduğu gibi geleceğin aşçılarının da burada eğitimlerini veriyor. Çocuklar burada hem uygulamalı hem de teorik eğitimlerini alırken Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu iş yeri açma belgesi ile de üniversite öncesinde de hiç iş sorunu yaşamadan mezun oluyor ve hayatlarına devam ediyorlar. Öğrenciler burada ilk önce gıdanın temelini, ham gıdaları, gıdaların kalorilerini hangi gıdaların birlikte yan yana gelip hangilerinin gelmeyeceğini ve tüm yemek çeşitlerini dünya ve Türk mutfağını hepsini öğreniyorlar ve uyguluyorlar. Okuldaki atölyemiz Türkiye'deki 6 uygulama mutfağından bir tanesi olup anfi sistemli bir atölye. Aynı anda 20 kişi uygulama yapabiliyor. Alanlarında her konuya hakim mezun oldukları için hemen bir iş yerinde başlayabiliyorlar. Üniversite okurken çalışma imkanını da yakalıyorlar. Sonrasında isterlerse gastronomi bölümü ve gıda öğretmenliği okuyabiliyorlar. Alanları ile ilgili her konuda uzman olarak mezun oluyorlar. Yiyecek içecek hizmetleri alanımızda servis dalı, mutfak dalı ve pastacılık dalları var. Servis ve mutfak dalında 42 öğrencimiz var. Çalışmalarına yaptıkları yemeğin servisini de birebir aynı uzmanlıkta öğrenip uygulama alanı bulup iş hayatına atılabiliyorlar” ifadelerine yer verdi.