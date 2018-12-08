Gençler hem İngilizce öğreniyor, hemde eğleniyorlar

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan, eğitimin Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen 'İngilizce Konuşma Kulübü' çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İngilizce Konuşma Kulübü'nde gençler, hem eğleniyor, hemde sosyalleşerek İngilizce konuşma konusunda eğitim alıyorlar.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, özellikle İngilizce bilen, ancak bu teorik bilgiyi günlük hayatın herhangi bir alanında pratik olarak uygulayamayan, yani konuşamayan kişilere yönelik program olduğunu, gençlerin hem eğlenceli, hem hoş vakit geçirerek, aynı zamanda sosyalleşerek konuşma konusunda adım adım ilerleyerek eşsiz bir eğitim aldıklarını söyledi.

Gençlerin İngilizce seviyesi ne olursa olsun, konuşma pratiği yapmadan İngilizce diline tam hakim olamayacaklarını vurgulayan Halil Uğuz,"Bu durum iş, okul ve gündelik hayatlarında etki etmekte ve hatta İngilizce konusunda çekingen olmalarına sebep olabilmektedir. İngilizce Konuşma Kulübü ile gençler, hem İngilizce öğretmeni hem de sınıf arkadaşları ile pratik yaparak konuşabilme yeteneklerini artırıyorlar. Kalıplar ve formüllere boğularak İngilizceyi öğrenmek yerine, konuşarak organik bir şekilde İngilizce öğrenmeyi tercih ediyoruz ve gençlerin kendini rahat ettiği bir ortamda İngilizce öğretmeni eşliğinde küçük bir grupta İngilizce pratiği yapıyoruz. Bu kulüp sayesinde gençler arkadaşları ile İngilizce konuşarak sosyalleşiyor, İngilizceyi doğal bir şekilde geliştirebiliyor ve hayatın stresinden biraz da olsa kurtulabiliyorlar. İngilizce Konuşma Kulübü, her hafta farklı konuşma aktiviteleri ile internaktif yöntemlerle ve öğrenci merkezli öğrenme yönetimi kullanılmaktadır. Konuşma aktiviteleri, okuma, yazma ve dinleme gibi dil becerileri ile de desteklenmektedir." dedi.