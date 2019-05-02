2018-2019 Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Şampiyonası Yozgat'ta başladı. Şampiyonada 52 ilden 530 sporcu madalya için mücadele veriyor.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve çekişmeli maçlara sahne olan şampiyona 7 Mayıs Salı günü sona erecek. Müsabakalar sonunda Türkiye Şampiyonları belirlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak yaptığı açıklamada Yozgat'ın ilk defa bir boks şampiyonasına ev sahipliğini söyledi. Parlak, “Yozgat'ta ilk defa bir boks şampiyonası gerçekleşiyor. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar bir hafta boyunca devam edecek. 52 ilden toplam 530 sporcunun katıldığı müsabakalara tüm halkımızı davet ediyorum. İnşallah Yozgat'ta bundan sonra bu tür aktiviteleri yoğunlaştıracağız. Umarım daha da başarılı oluruz, Yozgat'ımıza hayırlı olsun” dedi.