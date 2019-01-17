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Gençlik ve Spor İl Müdürü Parlak gazetecilerle bir araya geldi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Rasim Parlak, düzenlenen etkinlikte Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Rasim Parlak, düzenlenen etkinlikte Yozgat'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Düzenlenen etkinlikte il ve ilçe şube müdürleri de hazır bulundu. Gençlik Spor Bakanlığınca KYK İl Müdürlükleri ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerinin birleştirildiğini ve artık tek çatı altında hizmet vereceğini hatırlatan Parlak, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yürüteceğini söyledi.


Yozgat Kredi Yurtlar Kurumunda 9 yıldır göreve yaptığını belirten Parlak, yurt hizmetleri noktasında Yozgat'ı belli bir noktaya getirdiklerini dile getirdi. Parlak, “Şu anda Yozgat'ta 8 bin kapasiteye yakın yurt var. Türkiye'de öğrencilerin yurtlara başvurup da girebilme oranı ortalama yüzde 68 iken Yozgat'ta yüzde yüz. Kimse boşta kalmıyor. 9 yıldır Yozgat'ta yurt hizmetleri konusunda büyük emekler verdik” dedi.


Yurt hizmetlerinde gösterdikleri başarıyı spor alanında da göstermek için çalışacaklarını söyleyen Parlak, Yozgat'ı sporda ileriye götürmek için gayret göstereceklerini dile getirdi. Parlak daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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