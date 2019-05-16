Görme engellilerin gözleri olacak

TANAP tarafından Yozgat'ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilen kabartma yazı klavyesi ile görme engelliler normal kitapları okuma imkanı bulacak.

TANAP tarafından geliştirilen bir proje ile proje güzergahındaki 3 bin 600 engellinin hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 10 adet hibe edilen kabartma yazı klavyesinden 9 adedi okullarda, diğer bir tanesi ise Milli Eğitim Müdürlüğünde kullanılması düşünülüyor. Tüm yazıları kabartma harflere çevirebilen cihaz görme engellilerin istediklerini tüm kitapları okumasına imkan sağlıyor.

Cihazı geliştiren firmanın Genel Müdürü Uğur Demirci, cihaz ile ilgili açıklamasında, “Burada bir bilgisayar teknolojisiyle görmeyen için yapılabileceğini gördük. Bilgisayara eklenen bir yazılımla görmeyin bilgisayarı her şartlarda okuyup kullanabiliyor. Bilgisayarda ne varsa okuduğu için kullanabildiği içinde bugünkü bizim ne kullanıyorsak sınırsız bilgiye erişim sağlamış oluyor. Bu bilgisayarın içinde attığı kitabı hem dinliyor hem çalışmalarını yapıyor. Bunun haricinde yanında bir Focus adında bir braille ekran ekledik. Bu ekranla da bilgisayar ekranındaki tüm yazıları kabartma olarak kendi parmağı ile 6 noktalı halde okuyabilir hale geliyor. Burada önemli olan braillde kısaltmalı kısaltmasız kabartma yazılar vardır. Görmeyenler için çok hızlı okuma sağlanır. Böylece hem zaman kaybı olmaz. Rahatlıkla kısaltmalı kısaltmasız notlar alınabilir”

Avrupa'da Amerika'da bu tür teknoloji setinin çok yaygın olduğunu söyleyen Demirci “Bunları devlet karşılıyor. Fonlar karşılıyorlar ama ülkemizde de cihazlar ve yazılımlar bu teknolojiye bağlı olduğu için biraz kaynak sorunları var. Belki projelerle bunlar olabilir. Bu bilgisayar sisteminin yanına bir de taşınabilir bir kamera eklediğimiz zaman bilgisayar ekranındaki her şeyi okunurken dışarıdaki kaynağı da okuyabilir hale geliyor. Yani ders kitabını aldı görmeyen okulda evine geldi ve bunla o kitabı herkes gibi okuyabiliyor”dedi.

4 yıldır Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan görme engellisi 39 yaşındaki Tayyar Kabay, şuanda cihazın biraz yabancısı olduğunu ancak ileriki zamanlarda daha iyi bir şekilde kullanır hale geleceğini belirterek “Özellikle benim çalışma hayatımda çok kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Şuanda laptop bilgisayarımın yanında focus adında bir braille ekran var. Bu ekranla da bilgisayar ekranındaki tüm yazıları kabartma olarak kendi parmağımla rahatlıkla okuyabiliyorum. Aynı zamanda sesli olarakta okuyabiliyor. İnşallah bundan sonraki günlerde çalışma hayatımız daha kolay gelecek. Sistemin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.