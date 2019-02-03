Güneşli havanın tadını çıkarttılar

Yozgat'ta uzun süre devam eden soğuk ve yağışlı havanın ardından hafta sonu sıcaklıkların hissedilir derecede artmasını fırsat bilen vatandaşlar, güneşin tadını çıkarttı.

Son günlerde yağışlı ve soğuk kış mevsiminin yaşandığı Yozgat'ta çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'nda gezip sohbet ederek vakit geçiriyor. Öğle vakti meydanda toplanan kimi vatandaşlar ise merdivenlerde oturup güneşin tadını çıkarıyor.

Duran Yılmaz isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Son günlerde kış çetin geçiyor, uzun zamandır ilk defa böyle güneşli bir havaya rastladık. Arkadaşlarla bu güzel güneşli havayı fırsat bilerek zamanımızı geçiriyoruz. Sohbet edip, güneşin sıcağından faydalanıyoruz” dedi.

Ahmet Karaca da, “Yozgat'ta emekli olduğumuz için gidecek fazla bir yerimiz yok, biz de arkadaşlarla toplanıp Cumhuriyet Meydanı'nda hem güneşli havanın keyfini çıkarıyoruz hem de sohbet edip volta atıyoruz. Eskiden Şubat ayında her yer kar olurdu, eski kışlar artık yaşanmasa da bu kış biraz çetin geçti. Bugün de hava güneşli güneşin tadını çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.