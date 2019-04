Güneydoğuya gidecek biçerdöverlerin bakımı yapılıyor

Türkiye'de biçerdöver tamir ve bakımıyla ün yapan Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasat mevsimi yaklaşırken biçerdöverlerin bakımının yapıldığı sanayi sitesi hareketlendi.

Biçerdöver ustası Ahmet Bek, biçerdöverlerin revizyon bakımına başladıklarını belirterek, "Bu yıl önceki yıllara göre işlerimizde biraz azalma var. Eski biçerdöverler azaldı. Çünkü biçerdöverler hep yeni. Şuanda biçerdöverlerin bütün bakımını yapıyoruz. Sezona hazırlıyoruz." dedi.

Hakan Çıngı da sanayi sitesinde biçerdöver bakım işlerinin hareketlendiğini söyledi. Çıngı, "Sanayimizde biçerdöver sezonu başladı. Güneydoğuya giden biçerdöverlerin orada her hangi bir arıza vermemesi için burada bütün bakımlarını yapıyoruz. Bakım olarak tablası iç kısmı ve her tarafının bakımını yapıyoruz. Eski biçerdöverler piyasada pek kalmadı. Genelde sıfır biçerdöverler çoğaldı. Bu da işlerimizin biraz düşmesine sebep oldu. Yerköy'de biçerdöver çok dışarıya çıktığınız zaman Yozgat- Yerköy olarak biçerdöverle bilinir." diye konuştu.

Biçerlerin Güneydoğuya hazırlık için komple bakımdan geçtiğini ifade eden Mevlüt Efe de şöyle konuştu: "Biçerdöverlerin Güneydoğu'ya hasat için gittiklerinde orada her hangi bir arızaya maruz kalmadan ve dane kaybının önlenmesi için burada komple bakımını yapıyoruz. İlçemizde biçerdöver çok fazla, her 3 evden ikisinde vardır. Mayıs ayının 5-6'sı gibi Güneydoğuya giderek hasada başlanır. Bu biçerdöver bakımı Yerköy'de yılın 12 ayı devam eder. Buraya revizyon için tamir için Kastamonu'dan biçerdöver gelir. Çünkü buradaki ustalar daha yetenekli, parça imkanı bol ve burada biçerdöver üzerine her türlü imkanımız var. Biçerdöver sektöründeki yedek parçanın yüzde 90'nını Yerköy yapıyor. Bir biçerdöverin maliyeti 5-6 bin lira civarında oluyor."

Diğer biçerdöver usta ve sahipleri de aynı ifadeleri kullanarak, normal bir biçerdöverin bakımı ve şoförü ile birlikte maliyetinin 15 bin lira olduğunu, buna rağmen geçimlerini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Yerköy Ziraat Odası Başkanı Yusuf Bahri Yılmaz da Türkiye'de biçer döver makinelerinin yedek parçaların üretiminin yüzde 90'ını Yerköy'de yapıldığını söyledi. Başkan Yılmaz, Yerköy'de biçer döver sanayisinin hayli geliştiğini, buna bağlı olarak ilçede 500'den fazla kişinin bu işi yaparak geçimini sağladığını, ancak, sanayideki işletme sahipleri arasında birlik olmadığından, büyük bir entegre tesisin kuramadıkları kaydetti.