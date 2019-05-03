Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Öğrencilerin öğretmenleri himayesinde yaptığı resimler, vatandaşların beğenisini topladı.

Cumhuriyet Meydanında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide karakalem, linor baskı ve yağlı boya çalışmalarından oluşan 75 eser sergilendi.

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Sergide 75 tane eserimiz var, Nida Tüfekçi Güzel Sanat Lisemizin öğretmenleri ve öğrencilerimizin yıl boyu yaptıkları çalışmaları burada sergiliyor. Çocuklarımıza imkan sağlandığında onlara gerekli ortam oluşturulduğunda bu denli güzelliklerin ortaya çıktığını hep birlikte görüyoruz. Hedefimiz bütün çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini sağlamak. O noktada bizleri mutlu eden bu eserlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.