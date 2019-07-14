Hacı adayları dualarla uğurlandı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Yozgat'tan kutsal topraklara gidecek olan ilk kafile dualarla uğurlandı.

Bilal Şahin Külliyesi'nde hacı adayları için uğurlama programı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edilmesiyle birlikte hacı adayları yakınlarıyla vedalaştı.

Uğurlama törenine Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve hacı adaylarının yakınları katıldı.

Karayoluyla toplanma yeri olan Ankara'ya hareket eden hacı adaylarının Ankara'dan da havayoluyla Medine'ye gidecekleri belirtildi.

İl genelinden Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla 270 kişi hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.