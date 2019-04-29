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Hafızasında 81 ilin ilçelerini, valilerini, telefon ve plaka kodlarını tutuyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, Türkiye’de 81 ilin 922 ilçesini, valilerin isimlerini, telefon ve plaka kodlarını hafızasında tutuyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, Türkiye'de 81 ilin 922 ilçesini, valilerin isimlerini, telefon ve plaka kodlarını hafızasında tutuyor.


Bir ay gibi kısa bir sürede Türkiye'de 81 il ve ilçelerini, il telefon ve plaka numaralarını, görev yapan valilerini ezberleyen Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver yeni hedefinin dünya ülkelerinin başkentlerini ve para birimlerini ezberlemek olduğunu söyledi. Şimdiden çalışmalara başlayan Ünver, hafızasının bu kadar güçlü olmasını ise kitap okumaya borçlu olduğunu dile getirdi.


Hafızasının güçlü olmasını çok kitap okumaya ve araştırmaya bağlı olduğunu belirten Ünver, “Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde halk kütüphanesi müdürü olarak görev yapıyorum. Türkiye'deki 81 ilin 922 ilçesini ezbere biliyorum. 81 ilin valilerinin isimlerini biliyorum. İllerin bütün telefon ve trafik kodlarını biliyorum. Bunları bir ay gibi kısa bir süre içerisinde ezberledim” dedi.


İkinci hedefinin dünya ülkelerinin başkenti ve para birimi olduğunu da vurgulayan Ünver, “Şimdi dünyadaki tüm başkentleri ve para birimlerini ezberlemeyi düşünüyorum. Çalışmaya başladım. Hemen hemen dünyadaki 197 ülkenin 100'e yakınının başkentlerini ve para birimlerini biliyorum” şeklinde konuştu.

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