Hakkında 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, kasten adam yaralamadan hakkında 14 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonla hükümlü M.G.'yi Yerköy ilçesinde bir kahvehanede otururken gözaltına aldı.
Firar hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.