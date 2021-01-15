İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firarı şahıs yakalandı

Yozgat’ta nitelikli hırsızlık suçundan kesinleşen hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı verilen firari hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta nitelikli hırsızlık suçundan kesinleşen hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı verilen firari hükümlü yakalandı.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı bulunan M.Z. isimli şahısın Tuzkaya Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.


Yozgat Asliye Ceza İlamat Masası tarafından nitelikli hırsızlık suçundan 23 yıl 10 gün hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan M.Z. gözaltına alındı. M.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.