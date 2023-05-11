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Halk otobüsünün çarptığı yaya hafif yaralandı

Yozgat’ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya halk otobüsü çarptı.

Yozgat'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan yaya, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre O.Ç. yönetimindeki 66 HO 1018 plakalı halk otobüsü, kent merkezi Dörtyol Kavşağı'nda Z.Y. isimli yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yayanın yardımına koştu. Yaralanan Z.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Halk otobüsü şoförü O.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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