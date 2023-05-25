"Halley " oyununun galası yapılacak

Soner Tumgan 'ın yazıp yönettiği Tiyatro Sürmeli tarafından sahnelenen "Halley Kuyruklu Yıldız Dünyanın Sonu" oyununun galası yapılacak.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda gala öncesinde açıklama yapan Tumgan, 75 dakikalık oyunun bugüne kadar 10 kez sahnelendiğini söyledi.

Tumgan, Yozgat tiyatro severlerin her sezon olduğu gibi bu sezonda oyuna olumlu tepkiler verdiğini belirterek, "Seyircimizden memnunuz, anladığımız kadarıyla seyirci de bizden memnun." dedi.

Şehrin kültürel ve sanatsal hayatına katkı sunuyor

Tiyatronun, şehrin kültürel ve sanatsal hayatına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Tumgan, "Yozgat'ta Tiyatroyu yaşatmaya çalışıyoruz. İşin aslı Kültür Bakanlığının katkıları olmasa sahne almakta oldukça zorlanacağız. Özelikle artan sigorta, vergi ve solan kiralarını oyun gelirlerinden karşılama imkanımız kalmamıştır. Bakanlık desteği ile sahne alabiliyoruz. Bu destek sona erdiğinde artık bizim de yeni oyun sahneye koymamız mümkün olmayacak" değerlendirmesini yaptı.

Seyirciden başka destekçimiz yok

Şehrin sosyal ve kültürel gelişiminin en önemli unsurlardan birisi olan Tiyatro faaliyetlerinin önemine de dikkati çeken Tumgan, "Her yıl bu son yılımız diye başlıyoruz. Sezon başında Kültür Bakanlığının destekleri açıklanınca Yozgat'a olan borcumuzu ödeme vakti geldi diye düşünüp çalışmalara başlıyoruz. Ekipteki herkes, hayatını sürdürebilmesi için başka işlerde çalışmak zorunda. 24 senedir devam eden bu organizasyonda seyircilerden başka destekçimiz yok” şeklinde konuştu.

Gala gecelerinde oyun seyretmek daha kıymetli

Gala gösterimlerinin önemine değinen Tumgan, "Her gece özeldir ama gönül vermiş pek çok tiyatro insanının buluştuğu gala gecelerinde oyun seyretmek, iki katı daha kıymetlidir. Bu gece tiyatromuz perdelerini ücretsiz olarak açıyor. 26 Mayıs Cuma Günü Kültür Müdürlüğü Salonunda saat 20.00'da başlayacak özel gösterim için tüm sanatseverleri oyunumuza bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Tiyatro Sürmeli, 30 Mayıs Salı günü oynayacağı son oyunla birlikte sezonu kapatacak.