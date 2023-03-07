Hastane çalışanlarına deprem ve afet bilinci eğitimi verildi

Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları ve stajyer öğrencilere yönelik düzenlenen Deprem ve Afet Bilinci Konferansı'nda deprem hazırlıkları, deprem anı ve sonrası yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verildi.

Hastanenin konferans salonunda katılımın yüksek olduğu konferansta afet öncesinde, sırası ve sonrasında yapılması gereken faaliyetler, meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak müdahale planı, koordinasyonun nasıl sağlanacağı konuları görsel ve uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Eğitim Birimi ve Yozgat Şehir Hastanesi Sivil Savunma sorumlusu Ercan Korkmaz tarafından verilen eğitimler 2 gün sürdü. Konferansta ayrıca geçtiğimiz ay yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde Yozgat Şehir Hastanesi'nin deprem sonrasında afet bölgesinde yaptığı faaliyetler de anlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Deprem, maalesef ülkemizin bir gerçeği. Deprem gününden itibaren hastanemiz tüm idari birimleri, deprem bölgeleri ve depremzede misafirlerimiz için seferber edildi. Çalışmalarımız ve psikososyal desteklerimiz aralıksız sürüyor. Bu konuda yapılacak araştırma, geliştirme çalışmaları büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede hastanemiz çalışanları, şehrimize ve ülkemize her türlü katkıyı yapmaya açıktır” dedi.