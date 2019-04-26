HEM sergisi'ne büyük ilgi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan eserler yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Cumhuriyet Meydanında açılan sergi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Serginin açılışını gerçekleştiren İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, el emeği göz nuru ürünlerin sergilenmesinin çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi. Sinanoğlu, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz çok geniş bir yelpazeye eğitim imkanı sağlıyor. Her yaş grubundan çocuklar da dahil herkesin eğitimine destek veriliyor. Halk Eğitim Merkezi çok geniş bir alanda kurs açabilme ve binlerce vatandaşımıza bu anlamda ulaşabilen bir kurum haline gelmiştir” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Kadir Erdem ise yıl içerisinde açılan kurslar hakkında bilgi verdi. Erdem, konuşmasını şunları şöyle, "Bu sergimiz de giyim ev sanatları ve trikotaj kurslarımıza ait el emeği göz nuru olarak ortaya konulan eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkez müdürlüğümüzce eğitim öğretim yılı başından itibaren ilçe merkezi ve ilçemize bağlı bütün köyü ve kasabalarda alan taraması yapılarak talepler doğrultusunda mesleki, sosyal, kültürel ve okuma yazma kurslarının açılmasını sağladık. Merkezimizce 42 adet mesleki kurs, 25 adet sosyal ve kültürel kurs, 8 adet okuma yazma kursu açılmıştır. Bu kurslarımızda 950 kadın, 655 erkek olmak üzere toplam 1.605 kursiyer eğitim görmüştür. Kurumlar arası işbirliği ile ülkemiz T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve mahkumların meslek edinmeleri ve mahkumiyeti sona erince geçimlerini sağlayacak bir iş sahibi olmaları amacı ile 12 adet ilçemiz Müftülüğü ile işbirliği halinde 2 adet, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile 2 adet, ilçe Devlet Hastanesi ile 1 adet kurs açılmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmalara ardından açılan yıl sonu sergisi hep birlikte gezilmesi ve yapılan ikramlarla son buldu.