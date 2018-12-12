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Hem sikkelerden hem de kazma ve kürekten oldular

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 155 adet sikke ele geçirildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 155 adet sikke ele geçirildi.


Yozgat İl Jandarma ekipleri, Konya'dan tarihi eser taşıdığı ihbarını aldığı aracı Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan jandarma ekipleri, kutu içerisinde çeşitli ebatlarda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 155 adet sikke, 1 adet çömlek, 1 adet kürek ve kazma ele geçirdi.


Olay ile ilgili M.A.T. ve Y.S.T. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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