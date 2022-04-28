Hentbol Erkekler 2. Ligi'n şampiyonu Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor oldu

Ligi'nde final grubu maçlarında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü uzatmalar sonunda mağlup eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü şampiyon oldu.

Amasya Spor Salonu'nda oynanan Erkekler 2. Ligi Final-Four karşılaşmalarının ilk maçında Rize Belediye Spor Kulübü ile karşılaşan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, müsabakayı 40-34 kazandı. Final maçında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile eşleşen Yozgat temsilcisi, uzatmalar sonunda rakibini 32-31 mağlup ederek Ligi'nin şampiyonu oldu.

Çekişmeli geçen müsabakayı Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman da izledi. Şampiyon olan Yozgat temsilcisinde karşılaşma sonrası oyuncular büyük coşku yaşadı. Hentbolculara şampiyonluk kupası ve madalyaları federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Futboldan sonra hentbolda da namağlup şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Bozoksporu kurduğumuzdan beri tüm branşlar da hep başarıyı ve şampiyonluğu hedefledik. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki yakın zamanda futbol da namağlup elde ettiğimiz şampiyonluğu hentbolda da yine namağlup elde ederek hedefimize ulaştık ve Hentbol Erkekler 1. Ligi'ne Yozgat'ımızın adını yazdırdık.

İnşallah hedefimiz 1. Lig'de de şampiyonluk, bu doğrultu da çalışmalarımıza başlayacağız. Şampiyonlukta emeği geçen hocamıza ve sporculara canı gönülden teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun" dedi.

2. Ligi namağlup şampiyon tamamlayarak kupayı Yozgat'a getirdikleri için mutlu olduklarını belirten Antrenör Ozan Salep ise, "Çok uzun bir sezon geçirdik, grubumuzu namağlup lider tamamlayarak play-off grup müsabakalarına katılmaya hak kazandık. Orada da 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubumuzu lider tamamlayıp adımızı Hentbol Erkekler 1. Ligi'ne yazdırmayı başardık. Sezon başında da söylediğimiz gibi namağlup bir şekilde şampiyonluk kupasını Yozgat'a getirmeyi istiyorduk. Bu doğrultuda Final-Four maçlarında Rize Belediye Spor Kulübü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon olduk ve kupayı ilimize getirme başarısı gösterdik. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü olarak her zaman başarıyı ve şampiyonluğu hedeflemiştik. 2. Lig'de göstermiş olduğumuz başarıyı 1. Lig'de de tekrarlamak için en kısa zamanda kadro yapılanması ve hazırlıklara başlayacağız. Şampiyonlukta emeği geçen ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse ve Başkan Yardımcımız Murat Tanışman'a çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımın da her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok emek verdiler, yoruldular ama alsa pes etmediler. Onları da canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.