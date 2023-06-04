Her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyor, bozkırı yeşile büründürüyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde esnaflık yapan 63 yaşındaki Abdullah Karataş, kıraç arazilere diktiği fidanlarla yıllar içinde 25 hatıra ormanı oluşturdu. Kendisini doğaya fidan dikmeye adayan Abdullah Karataş, emekli maaşı ve kendi imkanları ile 23 yılda yüz binlerce fidanı toprakla buluşturarak bozkırın yeşile bürünmesine katkı sağlıyor. İlçedeki mezarlıklar ve okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara fidan dikimi yapan Karataş, diktiği fidanların sulamasını ve bakımlarını da kendi imkanlarıyla yapıyor. Karataş binlerce çam fidanı ve lavanta fidesini de vatandaşlara ücretsiz dağıtarak gelecek nesillere yaşanılabilir yeşil bir doğa bırakmayı hedefliyor.

"Sabahtan akşama kadar fidanlarla uğraşıyorum"

Bu sene 35 bin çam fidanı ve lavantayı toprakla buluşturduğunu söyleyen Karataş, “Sarıkaya ilçemizin Emirbey köyüne iki ayda 15 bin fidan dikimi gerçekleştirdim. Fidan dikmeyi çok seviyorum ve en büyük tutkum. En büyük arzum topluma, geleceğe faydalı hizmetler yapmak. Ölünceye kadar bunları yapacağım. Fidanlarım benim her şeyim. Ben bunlarla huzur buluyorum. Sabah namazından sonra akşama kadar fidanlarımla uğraşıyorum. Çapa yapıyor ve suluyorum. Finansmanını kendim sağlıyorum. Bu fidanları dikmekle mutlu oluyor ve huzur buluyorum. Amacım gelecek nesillere temiz yaşanılabilir bir doğa bırakmak. Bu fidanlığı Rabbim bana nasip etti. Herkese nasip etsin. Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın" dedi.