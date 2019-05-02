Her zamankinden farklı bir gün yaşadılar

Üniversiteli ağabeyleri ile her zamankinden farklı bir gün yaşamanın sevincini yaşayan çocuklar, ilk olarak yemek yedi agua parkta yüzerek eğlendi daha sonra da uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Fuat Köker yaptığı açıklamada, “Üniversite olarak sosyal bir sorumluluk projesi adı altında sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla yemek yedik, havuzda eğlendik uçurtma şenliğinde buluştuk. Çocuklarımıza farklı bir ortam oluşturmak onlarla güzel bir gün geçirmek için bu projeyi yaptık. Onları üniversitedeki ağabeyleriyle kaynaştırmak, üniversitedeki ortamları çocuklarımıza aktarmak ve onların yalnız olmadığını hissettirmek için böyle bir proje hazırladık. Onlarla güzel bir gün geçirdik” dedi.

Muammer Yılmaz isimli üniversite öğrencisi ise, “Burada çocuklar ile birlikte olmaktan mutluyuz. Onlarla aynı duyguyu paylaşmak güzeldi. Gün boyu çeşitli faaliyetlerle onlarla birlikte biz de eğlendik. Onlar da biz de eğlenceli bir gün geçirdik” şeklinde konuştu.

Sevgi evlerinde kalan çocuklar da mutluluklarını dile getirerek her zamankinden farklı bir gün yaşadıklarını söyledi.