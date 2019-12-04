Hititlerin heykel atölyesindeki figürler dikkat çekiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Karakız Beldesinde Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Anadolu'daki en eski heykel atölyesi, devasa büyüklükteki kabartma heykelleri ile dikkat çekiyor.

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat'ta, Hititlerin M.Ö 1200'lü yıllarda kullandığı ve Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Hapisboğazı ve Karakız heykel atölyeleri, heykelin yapım aşamasındaki hemen her evreyi doğal ortamında görme fırsatı sunuyor.

Tarihin tüm dokusunu üzerinde taşıyan ve medeniyetlerin buluşma noktası olarak mitolojideki yerini alan Yozgat buram buram tarih kokuyor. Sorgun ilçesine bağlı Karakız beldesinde Hititler döneminde heykel atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen alanda bulunan devasa büyüklükteki kabartma heykeller vatandaşların dikkatini çekiyor. Anadolu'daki en eski ve önemli heykel atölyelerinden biri olan Hitit heykel atölyesinde aslan kabartmalı taşlar, sunaklar, sarnıçlar gibi granit kayalıklardan oyularak yapılmış eserler yer alıyor.

Karakız beldesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan, belde merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan Hapisboğazı mevkiinde de 2 adet bazalt aslan heykeli ve yarı işlenmiş taşlar ve taşların işlendiği yataklar tespit edildi. Bölgenin ülke turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

“Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz”

Feyyaz Korkmaz isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Burası Hititlerin taş atölyesi imiş. Burada yılan, aslan ve kazan resmi var. Buralarda kazı yapılacak dediler ama ne zaman yapılacağını bilemiyorum. 60 yıldır ben bu köyde yaşıyorum taşların üzerinde bazı resimler var ama biz çıkartamıyoruz. Ben aslan ve yılan resimlerini gördüm. Burası kazınırsa daha iyi olur. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

“Biri Yozgat'ta diğeri Gaziantep'te”

Yozgat'ın tarih boyunca birçok kültür ve uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirten İl Kültür Ve Turizm Müdür Vekili Hasan Kerim Şenyurt ise, “Yapılan arkeolojik araştırmalara göre milattan önce 4 bin 500 yıllarında kalkolitik çağdan beri Yozgat'ta birçok kültür ve uygarlığın kesintisiz yerleşim yaptığını görülmüştür. Tarihte bilinen ilk imparatorluk olan Mısır Devleti ile çağdaş Hitit İmparatorluğu da Anadolu'nun merkezindeki Yozgat coğrafyasında kurulmuştur. Bu yerleşimlerden günümüze sağlam olarak kalan yer Yozgat ili sınırları içerisindeki Hitit heykel atölyesidir. Anadolu'da Hititlere ait bilinen iki tane heykel atölyesi vardır biri Gaziantep İslahiye'de diğeri de ondan 500 yıl kadar daha önce yani Hititlerin imparatorluk dönemi dediğimiz milattan önce 1200 yıllara tarihlenen Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Hapisboğazı ve Karakız heykel atölyeleri bulunmaktadır. Bu heykel atölyelerin de yaptığımız çalışmalarda aslan kabartmaları taşlar, sunaklar, sarnıçlar gibi granit kayalıklardan oyularak yapılmış eserlere rastlıyoruz. Anadolu coğrafyasının merkezi Hititlerin de merkezi tarihin ve uygarlığın beşiğidir. Yozgat'ın çevresinde bulunan bütün Hitit yerleşim yerleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yozgat Valiliğince çalışmalar devam etmektedir. Karakız Hitit heykel atölyesinde de buranın tanıtımı ve dünya turizmine kazandırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bölgede bir kültür merkezi yapılmıştır. Hitit eserlerini gün yüzüne çıkartma çalışmalarımız halen devam etmektedir” şeklinde konuştu.