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Hükümet Konağına engelli asansörü

Yozgat’ın Sorgun Hükümet Konağı’na Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından yaptırılan engelli asansörü, törenle hizmete girdi.

Yozgat'ın Sorgun Hükümet Konağı'na Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından yaptırılan engelli asansörü, törenle hizmete girdi.


Hükümet konağında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, hizmete giren asansörün büyük bir eksikliği ortadan kaldırdığını, bundan böyle engelli vatandaşların daha kolay olarak resmi birimlere ulaşacağını açıkladı.


Altınpınar, soruna çözüm bulabilmek amacıyla TANAP yetkilileriyle görüştüklerini ve buraya bir asansör yapılması yönünde proje hazırlattıklarını dile getirerek “Projemizi TANAP'a sunduk, olumlu karşılandı ve buraya asansör yapılmasına onay verildi. Bu gün asansörün yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Asansör yapılmadan önce engelli vatandaşlarımız bir sorunları olduğu zaman hükümet konağına geliyor, aşağıda bekliyor, bana haber verilmesinin ardından ben aşağıya iniyordum ve sorunlarını dinliyordum. Bundan böyle vatandaşlarımız hükümet konağında bulunan tüm birimlere rahatlıkla ulaşacaklar ve sorunlarını bizzat kendileri dile getirebileceklerdir” dedi.

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