İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İç Hastalıkları Uzmanı Göreve Başladı

Yerköy Devlet Hastanesi’ne atanan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm.

Yerköy Devlet Hastanesi'ne atanan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Elverdi Özbek hasta kabulüne başladı.


Yerköy Devlet Hastanesinde değişik branşlardaki uzman doktor sayısı her geçen gün artıyor. Yerköy ve çevresinin sağlık alanında en büyük ihtiyacı olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Uzmanı, Psikiyatri Uzmanı Doktorlarının göreve başlamasının ardından İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Elverdi Özbek'de Hasta kabulüne başladı.


İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Elverdi Özbek; “Mesleğimde edindiğim bilgi ve birikimlerimi ve bu güne kadar görev yaptığım diğer hastanelerdeki özverili çalışmalarımı bundan sonra Yerköy'de de göstermek istiyorum. Bölgemizde ve hastanemize gelen tüm hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışacağım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.