İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci Yurdunda mezuniyet coşkusu

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezinde düzenlenen 23. Dönem Mezuniyet Törenine Türkiye gazetesi Yozgat Temsilcisi Hüseyin Becit, Yurt Müdürü Eyüp Karazehir ve öğrenciler katıldı. Program İhlas Vakfı tanıtım videosu ile başladı. Törende İhlas Holding kurucusu merhum Enver Ören'in sohbetinden bir kesit ve öğrenciler için verdiği nasihat ekrana geldi.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Eyüp Karazehir, yurtlarında barınan ve mezun olan öğrencilerine hayatlarında başarı dileklerinde bulundu. Karazehir, mezun olan öğrencilerine seslenerek “Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz mezuniyet töreninin bu yıl 23.'sünü düzenledik. Yurdumuzda kalan öğrencilerimizle hep aile gibi olduk, ağabey ve kardeş ilişkisi içerisinde 4 yılı geride bıraktık. Ben mezun olan öğrencilerimizin Yozgat ile olan bağını koparmamalarını istiyorum. Yozgat ile olan hatıralarını canlı tutsunlar. Bizle olan sevgi bağlarını koparmasınlar. Bizleri unutmasınlar, arada da olsa arayıp sorsunlar. Ayrılıklar bizi üzüyor. Ben mezun olan öğrencilerime hayatlarında başarı diliyorum” dedi.

Mezun olan öğrenciler ise Bozok Öğrenci Yurdunda kalmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek yurt yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından ise Yozgat Bozok Üniversitesi'nden mezun olan ve Bozok Öğrenci Yurdunda kalan İsmail Efe, Ömer Aişeoğlu ve Serhat Kocakaplan'a teşekkür plaketi verildi. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.