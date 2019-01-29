İl İstihdam Toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Yozgat'ta gerçekleşen istihdam sayısı, istihdama yönelik açılan kurslar, meslek edindirme kursları ve yapılan hibe destekleri ile ilgili bilgiler verildi.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız verdiği bilgide 2018 yılı içerisinde kayıtlı iş gücünün 32 bin 950 olduğunu söyleyerek “2018 yılı içinde kuruma kayıtlı iş yeri sayısının 12 bin 451 olduğunu söyledi. Geçen yıl içerisinde 4 bin 828 kişinin işe yerleştirildiğini vurgulayan Yıldız, bunlardan 48 kişisinin engelli olduğunu belirtti.

2018 yılı içerisinde 5 bin 513 kişinin işsizlik ödeneğine başvuru yaptığını hatırlatan Yıldız, 2 bin 92 kişinin bu haktan yararlandığını ve 55 milyon 237 bin 565 TL ödeme yapıldığını vurguladı.

2018 yılında en çok tercih edilen kursların ve en fazla açık iş olan mesleklerin ön muhasebeci, satış danışmanı uzmanı, düz dikiş makineci ve çağrı merkezi elemanı olduğunu da belirten Yıldız, 2019 yılında açılacak kurslar hakkında da bilgiler verdi.