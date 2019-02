İl Özel İdarespor şampiyonluğunu ilan etti

Ligde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan attığı 50 golle ligin en çok gol atan, kalesinde gördüğü 7 golle ligin en az gol yiyen takımı olan İl Özel İdare Spor liglerin tamamlanmasına bir hafta kala topladığı 34 puanla gurubunda şampiyonluğunu ilan ederek play off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Sarı lacivertli ekip ligin 13. haftasında kendi sahasında oynadığı Çayıralan Esnaf Spor maçından da Hamit Çertinkaya'nın 3, Muhammet Aktürk'ün 1, Murat Ersin'in 1, Hasan Hüseyin Okhan'ın 1 ve Necdet Can Yücel'in 1 attığı gollerle 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

2018-2019 futbol sezon hazıklarına Teknik Direktör Abdurrahman Doğan yönetiminde başlayan sarı lacivertli ekip sezon başında belirlediği hedefine ulaştı. Sarı lacivertli takımın Teknik Direktörü Abdurrahman Doğan, sezon başı ortaya koydukları hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Takımının şampiyonluğa ulaşmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten başarılı teknik adam Doğan, “Sezon başından bugüne çok çalıştık, çok emek verdik inandık ve hayalimiz olan şampiyonluğa ulaştık” dedi.

Elde edilen başarının kolay gelmediğini ve başarının takımdaki birlik beraberlik, kardeşlik sayesinde olduğuna dikkat çeken Doğan, “Kar kış, yağmur çamur demeden belirlediğimiz antrenman programları ile müsabakalara hazırlandık. İyi futbolumuzun karşılığını attığımız goller ve aldığımız puanlarla taçlandırdık. Ligde 50 gol ile en çok gol atan kalemizde gördüğümüz 7 gol ile de ligde en az gol yiyen takım olduk. Oynadığımız 13 maçta 34 puan toplayarak liglerin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Tüm müsabakalarda centilmence fair play kuralları içerisinde mücadele ettik. Her maçta yüreğini ortaya koyan 90 dakika boyunca mücadelesini bırakmayan ve kendileri ile çalışmaktan mutluluk duyduğum ve her birini çok sevdiğim sporcu kardeşlerimi göstermiş oldukları performans ve mücadeleden dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her zaman takımızın yanında olan İl Özel İdare eski Genel Sekreteri Muammer Yanık başta olmak üzere kulüp Başkanımız Erol Toraman, Genel Kaptanımız Mehmet Seyfi, Korhan Yanık, Kulüp masörümüz İbrahim Özel ve bizlere değer verip haber yapan ulusal ve yerel basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bundan sonraki hedeflerinin Play-Off müsabakalarına hazırlanmak olduğunu ifade eden Doğan, “Play Off'ta mücadele edecek ve gruplarının ilk iki sırasını alan 4 takım kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verecek. Grubumuzda olduğu gibi burada da hedefimiz şampiyon olmak “diye konuştu.