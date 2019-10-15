İl protokolü öğrencilerle bir araya geldi

Öğrenciler sorun ve isteklerini il protokolüne iletti.

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve kurum müdürleri hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını Yozgat Valisi Kadir Çakır yaptı. Vali Çakır, Bozok Üniversitesinde eğitim görüp hem yurtta hem de evde kalan öğrencilerin ciddi sorunlarının olduğunu söyledi. Çakır, “Bu sorunlar zaman zaman bize geliyor. Başta ulaşım ve diğer sorunlar üzere çözüm için bir araya geldik. Burada bizim için önemli olan bir sistem kurabilmek. Amacımız içinde sizlerin olduğu, sizlerle bir arada olduğumuz, sizlerin önerisinin olduğu bir sistem kurabilmek. Ve bunu sürdürebilir, yaşanılabilir hale getirebilmek. Onun için bu şekilde bir toplantı düşündük. Umuyoruz ki sizler için faydalı olur” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise üniversite yönetimi olarak öğrencilerin sorunlarını bildiklerini ve böyle bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini söyleyerek “Bizim için önemli ve kıymetlisiniz. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz bu ülkenin o kadar refah ve huzur içerisinde olacağı anlamına gelir. Sizlerin ne dertleri, sorunları varsa bunları her platformda başta sayın valimizin ve belediye başkanımızın öncülüğünde sizlerin burada olmadığı zamanlarda da masaya yatırdık. Özellikle barınma, konaklama gibi sorunlara çözüm yolu aramaya çalıştık. Bununla ilgili oldukça mesafe kat ettik. İstedik ki biz öğrencilerimizle bir araya gelelim, öğrencilerimizin sorunları neler, beklentileri neler ve bizlerden neler istiyorlar bunları öğrenip bunlarla ilgili ne yapılması gerekiyorsa birlikte çözüm bulalım istedik. Bu vesile ile bir araya geldik. Biz üniversite olarak sizlerin sorunlarını biliyoruz. Bunların bizim tarafımızca çözüm yolları var ama valimiz, belediye başkanımız olması gereken birimler bize destek olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi, 2006 yılında kurulan bir üniversite ama 22 bin öğrencisiyle gerçekten bölgesine değer katan marka bir üniversite olmanın çabasını çok ilerilere taşıyan bir üniversite. O açıdan sizleri mutlu etmeyi ve başarınızı artırmayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Karadağ, “Yozgat misafirperverliği öne çıkan öğrenciyi bağrına basan bir şehir. Ama istiyoruz ki böyle bir ortamda öğrencilerimiz her açıdan huzurlu ve mutlu olsunlar. Bu açıdan sizleri önemsiyoruz, sizlere değer veriyoruz. Sizlerin sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüyoruz. O açıdan da samimi bir ortamda bir aile ortamı içerisinde dertleşip sorunlarınızı masaya yatıracak olursak inanın bu toplantıdan sonra çok güzel kararlar alınır ve sizlerde çok daha mutlu ve huzurlu bir şekilde eğitim öğretimlerinize devam edersiniz” ifadelerine yer verdi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise yaptığı açıklamada ulaşım sorunu ile ilgili getirdikleri kurallara değinerek “Belediye meclis toplantılarımızda ulaşım ile ilgili bazı kararlar aldık ve bu kararları da şoförler odası başkanımız aracılığıyla da dolmuşçular kooperatif başkanı ve üyelerine bildirdik. Araçların fiziki durumları, şoförlerin giyim kuşamları, araçların sabah ve akşamki yoğunlukları, yurt ve kampus arasındaki sıkıntı ile alakalı tabiri caizse

Bozok Üniversitemiz ve şehrimizde yaşayan insanlarımızla birlikte bir kurallar silsilesi içerisinde bir matbua hazırladık. Bunu bütün taraflara da duyurduk. Emniyet Müdürlüğümüzün de desteğiyle bu konuda ulaşıma çeki düzen kazandırmak ve kurumsal kimlik kazandırmak açısından girişimlerimiz oldu” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler söz alarak yaşadıkları sorun ve isteklerini il protokolüne bildiler ve sorunların çözüm bulmasını talep ettiler.