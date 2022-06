İlk kez Yozgat'ta açılmıştı, üretime başladı

Türkiye genelinde ilk süt işletme tesisini Yozgat'ta hizmete açan Et ve Süt Kurumu (ESK), tesiste tereyağı, kaşar, lor ve beyaz peynir üretimine başladı.

Ülke genelinde hayvancılığın gelişimine katkı sunan Et ve Süt Kurumu, ilk süt işletme ünitesini Yozgat'ta hizmete açarken ürün çeşitliliğini de artırmaya başladı. Veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli üretim için et kombinalarını faaliyete geçiren Et ve Süt Kurumu, Yozgat´ta kurduğu işletme tesisi ile de süt ürünleri üretimine başladı. Yozgat genelinde süt üreticilerinden temin edilen sütler tesiste, tereyağı, kaşar, lor ve beyaz peynire dönüşüyor.

Günlük 90 ton süt işleme kapasiteli, 1500 metrekare kapalı alana sahip Et ve Süt Kurumu süt işletme tesisinde üretilen ürünler başta Yozgat olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunulacak.

İklim verileri, hava durumu, çayır ve mera potansiyeli bakımından süt sığırcılığı için önemli bir potansiyele sahip olan Yozgat'ta üretilen ürünlerin markalaşması da hedefleniyor. Ayrıca kurumun üreticilerden toplayacağı süt ile kentte süt sığırcılığının gelişmesine katkı sunulması bekleniyor.

Ülke genelinde ilk süt işleme tesisinin Yozgat'ta açıldığını ve üretime başlandığını söyleyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, “Et ve Süt Kurumu Kombinamızın, genel müdürlüğümüzün ilk süt işleme tesisi yatırımı yeni bitti. Şu an 3-4 üründe üretime başlandı. Kaşar, lor ve beyaz peynir ayrıca tereyağı üretimimiz de başladı. Yozgat süt sığırcılığında önemli bir potansiyele sahip. Bakanlığımızın, kırsal kalkınma yatırımlarından, IPARD programlarından önemli miktarda çiftlik yatırımına girdi ve şu anda üretim yapıyor. Yaklaşık 10 tane onaylı çiftliğimiz var, 7 tanesinin de onay süreci devam ediyor. Ağırlıklı simental çiftlikleri ve süt kalitesi çok iyi. Yozgat'ın da önemli bir hayvancılık potansiyelinin olduğunu biliyorduk ve yerinde de gördük. Burada sektörün önemli aktörlerinden çiftçilerimizi, işletmelerimizi gezdik. Biz Yozgat'ta bu mevcut olan tesisi, ful kapasite nasıl çalıştırırız, Yozgat'a özgü bir ürünü Türkiye genelinde nasıl marka yapabiliriz ona çalışıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımızın çok ciddi emekleri var, yetiştiricilerimizin de çok ciddi gayretleri var. Bir araya gelip sinerji ortamında bir marka ürünü çıkarmayı düşünüyoruz. Bu ürün hem bizim süt ürünlerinde lokomotif ürünümüz olacak hem de yerel bir lezzet olarak Türkiye'nin her alanında sofralara gidecek yönde çalışıyoruz” dedi.

Süt işleme tesisinde günlük 90 ton ürün işleme kapasitesi olduğunu da belirten Kayhan, “Tesisimizde şu anda 30 ton üretim yapılıyor. Fakat 90 tona kadar işleyebiliyoruz. Çok bağlantılı çiftliklerimiz var. Yozgat yatırıma giren süt işletmeleri için güvenli bir liman. Biz her zaman sütlerini almaya hazır olacağız. Tabii iyi bir fiyat ve kalite esasıyla. bir de prim modeliyle, mevcut ulusal süt konseyinin referans fiyatı ve içerisindeki yağ ve protein oranına göre de ilave bir prim vermek suretiyle daha iyi bir ücretlendirme yapacağız. Tesiste 4 ürün ve bir de yöresel ürün için çalışıyoruz. Şu an için bunlar yeterli ama ihtiyaç olursa ürün yelpazesini daha da genişletebiliriz” şeklinde konuştu.