İnandık barajı çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımına devam edilen İnandık Barajının çalışmalarının devam ettiğini belirterek, barajın tamamlanması sonunda 28 bin 750 dekar alan arazi suya kavuşacağını söyledi.

DSİ Yozgat'a yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Yozgat Yerköy İnandık Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Çalışmaları devam eden Yozgat Yerköy İnandık Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 TL katkı sağlanması hedeflendiğini söyledi.

Ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları, kondüvi, memba ve mansap batordaları tamamlanmış %35 mertebesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Yozgat Yerköy İnandık Barajının temelden yüksekliği 63 metre olup 31,10 milyon m3 su depolama kapasitesine sahiptir.