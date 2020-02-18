İşaret dili öğreniyorlar

İşaret dil öğrenen kursiyerler işitme engellilerle iletişim kurabilecek ve onların taleplerini aracısız olarak yerine getirebilecek.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Temel Türk İşaret Dili kursu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, işitme engelli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla açılan kursta, eğitim gören kursiyerler sayesinde işitme engelli bireylerin yaşamları kolaylaşacak. İşaret dilini öğrenen kursiyerler, kamu kurumuna gelerek iş takibi noktasında zorlanan işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurarak onların işlerini halletmelerine yardımcı olacaklar. İşitme engellilerin, iletişim aracı olarak kullandıkları Türk İşaret Dili kursunda; alfabe, temel işaretler, söz varlığı ve söz dizimi ile işitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak bilgi ve becerinin kazandırılması hedefleniyor.

Yozgat halk eğitim İşaret dili eğitmeni Meryem Aksu yaptığı açıklamada “Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitimi veriyorum. Kursumuza öğrencilerden, çalışanlardan, sağlık personellerinden, öğretmen arkadaşlarımız çok yoğun talep gösteriyorlar. İşitme engelli vatandaşlarımız için işaret dilini öğrenmeleri ve onlara yardımcı olmak ve onlarla iletişime geçmek ve diyalog kurmak için işaret dili öğrenmeleri bizi mutlu ediyor. İşaret dili öğrenilmesi gereken ve kolay bir dildi. Kursumuz 6 hafta sürüyor. Kursiyerimiz kurs sonunda işitme engelli vatandaşımıza ile sohbet muhabbet edip ona yardımcı olabilecek aşamasına gelmiş oluyor. Kursunuz şuan 25 kişi katılıyor ama kurs sürekli devam ediyor. Kursu başarı ile bitirenlere sertifikalarını veriyoruz” diye konuştu.

Kursiyer Ceylan Demir, “Bu kursa engellilerin dilinden anlamak ve onlarla empati kurmak için katıldım. İleride öyle bir engeli olan kişi ile karşılaşırsam onlara her türlü konuda yardımcı olmak isterim. Onları düşündüğüm için bu kursa katıldığını” belirtti.

Zeynep Günoğlu ise, “Engelli öğrencimiz vardı işaretler yapıyordu. Ben anlamıyor ve üzülüyordum. Artık onların dilinden anlamak gerektiğini düşünerek bu kursa geldim. Toplumun her kesiminin bu kursa gelmesini öneririm. Hepimiz bir engelli adayıyız” dedi.

Son olarak kursiyer Eda Genç ise konuşmasında “Çocuk gelişimi bölümü öğrencisiyim. Bölümüm gereği çalışma alanlarım anaokulları ve özel eğitim kurumları olduğu için oradaki işitme engelli öğrencilere etkili bir eğitim verebilmek için kursa katıldığını” söyledi.