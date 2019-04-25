İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarından E-88 karayolu Sorgun Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Sivas istikametine giden Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Sorgun girişi Galericiler Sitesi karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Sorgun'dan Yozgat istikametine giden H.P. (39) yönetimindeki 66 LM 176 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Cihan Aktaş (39) ile aynı otomobilde bulunan Kerime Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. İşçi servisinde bulunan Bekir Yiğit (35) ise hastane hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir yaralı Yozgat Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, işçi servisinde bulunan sürücü H.P (39), M.D (31), O.P (30), İ.G (40), C.B (39), F.H (34), V.K (46) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Sorgun Yozgat karayolunda uzun süre trafik tali yoldan verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.