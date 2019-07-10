İşçiler can güvenliklerini hiçe saydı

Yozgat'ta Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüğü çatısını onaran işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan canlarını hiçe sayarak çalıştı.

Yozgat'ta Erdoğan Akdağ Mahallesi Viyana Caddesi'nde bulunan Yozgat Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüğü binasının çatısında tadilat yapan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti. Metrelerce yükseklikteki çatının kenarında çalışan işçilerin rahat tavırları görenleri şaşırttı. Çalışmaların yapıldığı inşaat alanında ‘baretini takı, ‘emniyet kemerini tak' gibi uyarılar olmasına rağmen bu uyarılara uymayan işçiler, adeta ölüme davetiye çıkarttı.

Evlerine ekmek götürme derdinde olan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışmalarını sürdürürken ortaya çıkan manzara ölümle sonuçlanan birçok iş kazalarından ders alınmadığını da bir kez daha gözler önüne seriyor.