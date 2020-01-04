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İşten çıkarılan maden işçileri ateş yakıp eylem yaptı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 135 maden işçisi, işten çıkarılmaları nedeniyle ateş yakıp eylem yaptı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 135 maden işçisi, işten çıkarılmaları nedeniyle ateş yakıp eylem yaptı.


Maden ocağına gelerek yetkililerle görüşen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, işten çıkarılan tüm işçilerin bir başka işe yerleştirilmesi konusunda söz verildiğini söyledi. Ekinci, işçilerin mağdur olduğunu, 135 işçinin bir sabah işe geldiğinde işten çıkarıldığını öğrendiğini ve bu nedenle haklarını aradığını ifade ederek, “Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde, sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yerlere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. Biz Anadolu insanı olarak polise, jandarmaya karşı çıkacak insanlar değiliz ama hakkımızı aramaktan da geri durmayız” dedi.

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