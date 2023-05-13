İsviçreli çift, çok özledikleri torunlarına kavuşmak için pedal çeviriyor

İsviçre'den uçakla Türkiye'ye gelen, ülkenin kültürünü tanıyıp Amasya'daki kızını, damadını ve torununu ziyaret etmek için İzmir'den bisikletleriyle yola çıkan çift Yozgat'ta mola verdi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşan kızı, damadı ve torunlarını ziyaret etmek için İsviçre'den uçakla İzmir'e gelen Jörg Witschi (63) ve eşi Francoise Witschi (61) 25 Nisan Salı günü bisikletleriyle yola çıktılar. İzmir'den hareket eden çift, Muğla, Antalya ve Kapadokya'da tarihi ve kültürel yerleri gezerek yaklaşık 20 günün sonunda Yozgat'a ulaştı. Hem Amasya'daki kızı ve damadını ziyaret etmek hem de Türk kültürünü tanımak için bisikletleriyle yola koyulan çift, Yozgat'ta mola verdikten sonra Çorum'un Boğazkale ilçesini de gezerek Amasya'ya akrabalarının yanına geçecek.

Yolculuk boyunca bulundukları şehirlerde kamp yaparak ya da otellerde kalarak konaklayan İsviçreli çift, en çok Türk yemeklerine hayran kaldı. İsviçreli çifti bisikletleriyle yolda görenler hem öz çekim yapıyor hem de çiftle sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

Yaklaşık 20 gündür bisikletle yolda olduklarını söyleyen Francoise Witschi, “İsviçre'den uçakla İzmir'e geldik. İzmir'den Antalya'ya ve oradan da Nevşehir Kapadokya'ya geldik. Yozgat'ta bir gece kalıp Boğazkale'yi gezeceğiz. Sonra da Gümüşhacıköy'e gideceğiz. Orada kızım ve Türk damadım, torunum var. Onları çok özledim. Türkiye'yi çok seviyoruz. Bizi yolda görenler mutlaka selamlıyor ve özellikle kahvaltı ve yemek konusunda ısrar ediyorlar. Kahvaltı ve yemeği çok seviyoruz. Bazen yerimiz müsaitse çadırda kalıyoruz, bazen de otellerde konaklıyoruz. Yozgat'ta üşüdük çok soğuk burası. 25 Nisan'dan bu yana bisikletle yollardayız. Türk kültürünü tanıyoruz. İnsanları çok samimiler” dedi.