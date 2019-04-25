İyilik Timi iş başında

Boğazlıyan Fatih İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu “İyilik Timi” Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde yataklı tedavi gören çocukları ziyaret ederek hediyeler sundu.

Değerler Eğitimi Projesi çerçevesinde öğrenciler tarafından oluşturulan İyilik Timi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne giderek yataklı tedavi gören çocuklara moral verdi. Okul Müdürü Bekir Erkoç, Müdür Yardımcısı İdris Gültekin ve öğretmenleriyle birlikte hastaneye giden İyilik Timi'ni, Hastane Müdürü İskender Özer karşıladı.

Hastanede yatan çocukları tek tek ziyaret eden ve onlara moral aşılayan İyilik Timi, beraberinde getirdikleri hediyeleri takdim ederek, “Geçmiş olsun” dileklerinde bulundular. Okul Müdürü Bekir Erkoç, "Öncelikle öğrencilerimizin merhamet, iyilik, paylaşma, milli birlik ve beraberlik duygu, düşüncelerini harekete geçirip değerlerimiz çatısı altında bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Bir araya gelmemizde büyük katkıları bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Şimşek'e teşekkür ediyorum” dedi.