İzlanda değil Sorgun

Jeotermal enerji potansiyeli bakımından oldukça zengin olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde E-88 Karayolu etrafında bulunan rögar kapaklarından çıkan sıcak su buharı, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bir çok noktadan çıkan sıcak su buharı ile ilçe İzlanda'yı andırıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal enerji, 2 bin 500 konutun ısıtılmasında kullanılırken termal turizm ve seracılıkta da kullanılarak ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Sıcak su kaynaklarının oldukça fazla kullanıldığı Sorgun ilçesinde Bedirbaba Mahallesinde de yaklaşık 2 bin konutun ısıtılması jeotermal kaynaklarla sağlanıyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oluyor hem de vatandaşlar yakıttan tasarruf ediyor. Bedirbaba Mahallesinde jeotermal su ile ısıtılan konutların, suları da kanalizasyona akıtılıyor. Kanalizasyona akıtılan sıcak sular da E-88 Karayolu etrafında bulunan rögar kapaklarından buhar olarak çıkıyor. Özellikle kış mevsiminde daha çok belirginleşen ve metrelerce yükselen su buharı, yoldan geçen sürücülerin ve vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Yol kenarından çıkan buharları görenlerin şaşırdığını söyleyen Nuh Kılıç, “İlk kez görenler şaşırıyor, biz burada yaşadığımız için biliyoruz ve alışkınız. Kış olunca buharlar daha çok belirgin hale geliyor. Daha çok buhar çıkıyor” dedi.

Jeotermal bakımdan Sorgun'un zengin bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Şakir Atay ise, “İlçemizde jeotermal kaynaklarımız var sıcak sularımız. Bu buharlar onun buharı. İlk kez görenler ister istemez şaşırtıyor. Buradaki jeotermal ısı ile ısınan evlerin buharı bunlar” şeklinde konuştu.