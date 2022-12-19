Jandarma ekipleri yeni trafik dedektifleri yetiştiriyor

İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl genelinde bulunan okullarda uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde jandarma ekipleri, öğrencilere emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik işaret ve levhaları, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanları gibi konularda bilgiler verdi.

Eğitimde 'trafik dedektifleri kimlik kartı' verilen öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye edildi.