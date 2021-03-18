Yozgat'ın Çandır İlçe Komutanlığında görevli 60 askeri personel kan bağışında bulundu.

İl Jandarma komutanlığından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi “ Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak maksadıyla kan bağışı kampanyası kapsamında “Jandarma Var, Kan Var, Hayat Var” sloganı ile 16 Mart 2021 günü Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personelden 60 kişi Kızılay Kan Bağış Noktasında kan bağışında bulunmuştur” denildi.