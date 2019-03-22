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Jandarmadan huzurevi sakinlerini duygulandıran ziyaret

Yaşlılar Haftası sebebiyle Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenli köyü Bilal Şahin Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Yaşlılar Haftası sebebiyle Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenli köyü Bilal Şahin Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.


Huzurevini dolaşarak yaşlıların elini öpen jandarma ekipleri, yaşlılara karanfil verip çikolata ikram etti. Ziyaretlerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden huzurevi sakinlerinden Yusuf Yaşar, jandarmanın hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını sürekli ziyaretlerine geldiklerini söyledi.


Jandarma ekiplerinin ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten İkbal İzci de "Bizi bu günümüzde yalnız bırakmadıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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