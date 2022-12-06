Jandarmadan kış lastiği denetimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Perşembe günü itibariyle başladı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde ticari araçların kış lastikleri kontrol edilerek derinlikleri ölçüldü. Denetim esnasında sürücüler, kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirilirken hazırlanan broşürler de sürücülere dağıtıldı.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirilirken kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.