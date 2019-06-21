Jandarmadan Kızılaya kan bağışı

Yozgat'ta jandarma personeli, Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler kan bağışında bulundu. Kızılay kan merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda 90 personelden 90 ünite kan bağışı alındı. Yozgat Kızılay Kan Merkezi yetkilileri duyarlılıkları nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Ayrıca hayatlarında 10 ve üzeri kan bağışı yapan personele, Kızılay kan merkezi tarafından madalya takdim edildi.