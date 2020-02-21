İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Yozgat'ın Yerköy İlçesi Saray Köyü girişinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde M.K. isimli şüphelinin üzerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait kemer tokası, mühür, hayvan heykelciği, boncuk ve metal obje olmak üzere toplam 49 adet tarihi eser ele geçirdi.


Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak Yozgat Müze müdürlüğüne teslim edildi. Olay ile ilgili Yerköy C. Başsavcılığına bilgi verilerek M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.