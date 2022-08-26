Japon yetkililer, gezici sağlık tarama aracı için Yozgat'a geldi

Japonya Ankara Büyükelçiliği Diplomatı Akifumi Doma ve beraberindekiler, Yozgat'ın Çekerek ilçesine kazandırılan gezici sağlık tarama aracının işleyişi ile ilgili incelemelerde bulundu.

Japon Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı doğrultusunda Çekerek ilçesine kazandırılan gezici sağlık tarama aracının çalışmaları hakkında incelemelerde bulunan Japonya Ankara Büyükelçiliği Diplomatı Akifumi Doma ve beraberindeki heyet daha sonra Rafting Parkuru, Çekerek Bilim Merkezi ve Çekerek Millet Bahçesini ziyaret etti. Japon heyete, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ecevit, Çekerek Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Doğan eşlik etti.

Çekerek Kaymakamlığı, Çekerek Belediyesi ve Fuat Oktay Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu tarafından hazırlanan proje ile ilçeye kazandırılan gezici sağlık tarama aracının Çekerek merkez ve köylerinde vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, aracın vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını söyledi. Gezici sağlık tarama aracının işleyişinin Japonya Büyükelçiliği yetkililerince beğenildiğini de aktaran Kaymakam Güzel, ilçede oluşturulan turizm alanlarında Japon turistleri de görmek istediklerini ifade etti.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ise, “Projesini tamamlamış olduğumuz Japonya Büyükelçiliğinden hibe olarak aldığımız gezici sağlık tarama aracımızı yerinde görmek ve bir dizi ziyaretler için Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü Diplomatı Akifumi Doma ve ekibi, İlçemize ziyaret gerçekleştirdi. Aracımızın ve verilen sağlık hizmetlerimizin yerinde incelemeleri sonrasında Japonya Büyükelçiliği diplomatı ve ekibi, İlçe Kaymakamımız Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Doğan eşliğinde Rafting Parkuru ve Millet Bahçesini gezerek ziyaretlerini tamamladı. Uzun bir tarihi geçmişe sahip ve manevi hatıralarla dolu Türk-Japon dostluğunun gereği olarak projemizi destekleyen Japonya Büyükelçiliğine ve tüm yetkililerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.