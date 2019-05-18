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Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi suçüstü yakalandı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandılar.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandılar. Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı olan Divanlı Kayalıkları'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, S.U, B.İ, M.P, E. O, H.D, B.D. ve A.G.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.

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