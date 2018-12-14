Kaçak kazı yapan şüpheliyi ayak izleri ele verdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheliyi jandarma ekipleri ayak izleriyle yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Aşağıkarahacılı köyü Tebliz Höyüğü mevkisinde kaçak kazı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen mevkiye operasyon düzenledi. Operasyonda jandarmayı gören şüpheliler, olay yerinden kaçarken, kazıda kullanılan merdiven, kazma, kürek ve kova ele geçirildi. Kaçanların ayak izlerini takip eden jandarma, kaçak kazı alanına bir kilometrelik mesafede bulduğu aracın çevresinde yaptığı aramada kazıda kullanılan malzeme buldu. Araç şoförü H.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.