Kadın muhtar çalışkanlığı ile dikkat çekiyor

Muhtarlık düşüncesi aklında yokken ailesi ve akrabalarının yönlendirmesiyle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday olan ve Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tekkegüney köyünde muhtar seçilen Songül Çiftçi, köyün tarihindeki ilk kadın muhtar oldu.

Yozgat genelinde 4 kadın muhtardan biri olan 40 yaşındaki Songül Çiftçi, rakibine karşı yarıştığı muhtarlık seçiminde 33 oy olarak Tekkegüney köyünün ilk kadın muhtarı seçildi. Küçük yaşta babasını trafik kazasında kaybeden, annesi ve kardeşiyle birlikte köyde yaşayan Çiftçi, kadın ve erkek işlerinin tümünün üstesinden geliyor ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Çiftçi, evinde yemek yapıyor, bulaşık ve çamaşır yıkıyor, odun kesip süt sağıyor bir yandan da muhtar seçildiği köyünün işleriyle uğraşıyor.

Aklında muhtar olma düşüncesi yokken ailesinin isteği ve desteğiyle muhtar seçildiğini söyleyen Songül Çiftçi, “Köyde annemle birlikte yaşıyorum her işimi kendim yapıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum, yazın tarla işleriyle uğraşıyorum. Muhtarlığa adaylığımı koydum, herkeste beni destekledi. Diğer rakibime 10 oy fark attım 33 oy aldım, beni desteklediler ben de kazandım. Önce amcamın oğlu muhtar adayı olacaktı onun şartları uymayınca bana teklif ettiler ben de kabul ettim. Tesadüfen oldu aklımda hiç yoktu. Köyün bayanları da beni destekledi ben de kabul ettim ve kazandım” dedi.

Vakit kaybetmeden köyü için çalışmalara başladıklarını da anlatan Çiftçi, “Köylü park istiyor, yarım kalan parke yolların tamamlanmasını ve internet istiyorlar. Düğün salonu eksikliğimiz var onu yapmayı düşünüyoruz, Çocuklarımız için futbol sahası ve yeni bir oyun parkı yapacağız. Bunların hepsini görev sürecim boyunca yapacağım. Çalışmalara başladık, Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimine gitmiştik orada Kaymakam Bey de bizi desteklediğini söyledi. Önceliği bayanlara vereceğini söyledi. Biz de elimizden geleni yapacağız ve çalışacağız” şeklinde konuştu.

2 dönem muhtarlık yapan Ahmet Koç ise yeğeninin tüm kadınlara örnek olmasını istediğini söyleyerek “Yeğenimi muhtar adayı olarak gösterdik ve yeğenim kadın olarak köyümüzün ilk muhtarı seçildi. Bundan sonra her köye örnek olması için bayanların da bu işlere katılmasını istedik ve yeğenimizi muhtar seçtik. Bayanların da bu işlerle meşgul olmasını ve memlekete katkılarının olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.